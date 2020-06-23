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New IADC Members – June 2020

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IADC welcomes 12 new members:

  • ABEIJING LUCKY ENERGY EQUIPMENT CO., LTD, BEIJING, CHINA;
  • CUMAPE SERVMEC CIA LTDA, QUITO, PICHINCHA, ECUADOR;
  • DENNIS MOORE, CONROE, TEXAS, USA;
  • INFINITY TRAINING AND CONSULTING COMPANY, EGYPT;
  • KINGRIG & OILMAN DMCC, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES;
  • OPS OILFIELD EQUIPMENT AND SERVICES LTD, BANGKOK, THAILAND;
  • SANOUTEC OILFIELD TECHNOLOGY CO., LTD, CHENGDU, SICHUAN, CHINA;
  • SCHOOL OF WELL CONTROL, SWC, CATU, BAHIA, BRAZIL;
  • SETCO INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO;
  • SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE, SAN ANTONIO, TEXAS, USA;
  • THE TRUST OILFIELD & HEAVY EQUIPMENT LLC, AZAIBA, MUSCAT, OMAN;
  • VISA SOLUTIONS AUSTRALIA PTY LTD, PERTH, WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA.

 

Send comments/questions to Amy Rose at amy.rose@iadc.org.

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