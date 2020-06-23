New IADC Members – June 2020

IADC welcomes 12 new members:
- ABEIJING LUCKY ENERGY EQUIPMENT CO., LTD, BEIJING, CHINA;
- CUMAPE SERVMEC CIA LTDA, QUITO, PICHINCHA, ECUADOR;
- DENNIS MOORE, CONROE, TEXAS, USA;
- INFINITY TRAINING AND CONSULTING COMPANY, EGYPT;
- KINGRIG & OILMAN DMCC, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES;
- OPS OILFIELD EQUIPMENT AND SERVICES LTD, BANGKOK, THAILAND;
- SANOUTEC OILFIELD TECHNOLOGY CO., LTD, CHENGDU, SICHUAN, CHINA;
- SCHOOL OF WELL CONTROL, SWC, CATU, BAHIA, BRAZIL;
- SETCO INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A. DE C.V., VILLAHERMOSA, TABASCO, MEXICO;
- SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE, SAN ANTONIO, TEXAS, USA;
- THE TRUST OILFIELD & HEAVY EQUIPMENT LLC, AZAIBA, MUSCAT, OMAN;
- VISA SOLUTIONS AUSTRALIA PTY LTD, PERTH, WESTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA.