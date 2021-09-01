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New IADC Members for September 2021

Topics

New IADC Members

IADC welcomes 11 new members for September:

  • ARAMARK: OFFSHORE CATERING SERVICES, Houston, TX, USA;
  • CUTPOINT INC, Midland, TX, USA;
  • ENERGEN INTEGRATED SERVICES LIMITED, Victoria Island, Lagos, Nigeria;
  • HARVARD MARINE PETROLEUM TRAINING INSTITUTE USA IN, Floresville, TX, USA;
  • HOSE PRO TEXTILES INC, Cerrillos, NM, USA;
  • INDEPENDENT INNOVATION GEN CONT CO LLC, Al Jubail, Saudi Arabia;
  • INDUSTRIAL SUPPORT AND TRAINING SERVICES LIFELONG, Baku City, Azerbaijan;
  • MAHKOTA MAJU SDN BHD, Seria, Kuala, Brunei Darussalam;
  • MRDUNN AND ASSOCIATES LLC, Odessa, TX, USA;
  • RIGMAX LLC, Conroe, USA;
  • UNIFIED INSPECTION COMPANY LTD, Jubail, Eastern Province, Saudi Arabia;
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