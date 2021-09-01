New IADC Members for September 2021

New IADC Members
IADC welcomes 11 new members for September:
- ARAMARK: OFFSHORE CATERING SERVICES, Houston, TX, USA;
- CUTPOINT INC, Midland, TX, USA;
- ENERGEN INTEGRATED SERVICES LIMITED, Victoria Island, Lagos, Nigeria;
- HARVARD MARINE PETROLEUM TRAINING INSTITUTE USA IN, Floresville, TX, USA;
- HOSE PRO TEXTILES INC, Cerrillos, NM, USA;
- INDEPENDENT INNOVATION GEN CONT CO LLC, Al Jubail, Saudi Arabia;
- INDUSTRIAL SUPPORT AND TRAINING SERVICES LIFELONG, Baku City, Azerbaijan;
- MAHKOTA MAJU SDN BHD, Seria, Kuala, Brunei Darussalam;
- MRDUNN AND ASSOCIATES LLC, Odessa, TX, USA;
- RIGMAX LLC, Conroe, USA;
- UNIFIED INSPECTION COMPANY LTD, Jubail, Eastern Province, Saudi Arabia;