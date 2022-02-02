New IADC Members for February 2022

IADC welcomes 12 new Members this January:
- ABS GROUP INC, , Fahaheel, Kuwait;
- AGUNSA USA HOUSTON GOM OFFICE, Katy, TX, USA;
- BEIJING JJC PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD, Beijing, , China;
- CANON SAFETY/RHI GROUP, Longview, Texas, USA;
- EXPEDITORS & PRODUCTION SERVICE CO INC, Lafayette, LA, USA;
- GEKKO, Bath, , United Kingdom;
- JWL WELL SERVICES, Midland, TX, USA;
- LIFTING WORLDWIDE SOLUTIONS LTD, Glasgow, Scotland, United Kingdom;
- MOBILE SAFETY AND CONSULTATION, LLC, Carlsbad, NM, USA;
- S.C. UPET S.A., Dambovita, , Romania;
- SUPERIOR HYDRAULIC SERVICES, LLC, Houston, TX, USA;
- THREE LIONS TRADING COMPANY WLL, Hidd, , Bahrain;
- WESTERN TEXAS COLLEGE, Snyder, TX, USA;
- CWC ENERGY SERVICES (USA) CORP. O/A CWC IRONHAND D, Calgary, Alberta, Canada;