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New IADC Members for February 2022

Topics

IADC welcomes 12 new Members this January:

  • ABS GROUP INC, , Fahaheel, Kuwait;
  • AGUNSA USA HOUSTON GOM OFFICE, Katy, TX, USA;
  • BEIJING JJC PETROLEUM EQUIPMENT CO LTD, Beijing, , China;
  • CANON SAFETY/RHI GROUP, Longview, Texas, USA;
  • EXPEDITORS & PRODUCTION SERVICE CO INC, Lafayette, LA, USA;
  • GEKKO, Bath, , United Kingdom;
  • JWL WELL SERVICES, Midland, TX, USA;
  • LIFTING WORLDWIDE SOLUTIONS LTD, Glasgow, Scotland, United Kingdom;
  • MOBILE SAFETY AND CONSULTATION, LLC, Carlsbad, NM, USA;
  • S.C. UPET S.A., Dambovita, , Romania;
  • SUPERIOR HYDRAULIC SERVICES, LLC, Houston, TX, USA;
  • THREE LIONS TRADING COMPANY WLL, Hidd, , Bahrain;
  • WESTERN TEXAS COLLEGE, Snyder, TX, USA;
  • CWC ENERGY SERVICES (USA) CORP. O/A CWC IRONHAND D, Calgary, Alberta, Canada;

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