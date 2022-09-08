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Membership Updates for September 2022

Topics

IADC welcomes 16 new Members:

  • ADNOC DRILLING TRAINING CENTER (DTC) – Abu Dhabi, UAE
  • C-AUTOMATION SERVICE LLC – Houston, TX, USA
  • CROSS TRAINING SERVICES INC – Snyder, TX, USA
  • DANFODIO PETROLEUM SERVICES CO. LTD. – Khartoum, Sudan
  • DAYIM EQUIPMENT RENTAL CO.  – Al-Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
  • ENERGY SHIELD SERVICES – Basrah, Iraq
  • ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SOUTHWEST, INC. – Houston, TX, USA
  • EW PUMPS, LLC – Houston, TX, USA
  • FUTURE WELL CONTROL – Kristiansand, Norway
  • GRANADA PETROLEUM & EQUIPMENT SUPPLY CO., W.L.L – Hawalli, Kuwait
  • OPLA ENERGY – Calgary, AB, Canada
  • OPTION AS – Stavanger, Rogaland, Norway
  • SEA HORIZON OFFSHORE MARINE SERVICES WLL – West Bay, Doha, Qatar
  • WARREN EQUIPMENT COMPANY – Midland, TX, USA
  • INTEGRITY ISS LIMITED – Aberdeen, Scotland, UK
  • ZEALOUS ENERGY AND ENVIRONMENTAL SERVICE LLC – Lafayette, LA, USA

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