Membership Updates for September 2022

IADC welcomes 16 new Members:
- ADNOC DRILLING TRAINING CENTER (DTC) – Abu Dhabi, UAE
- C-AUTOMATION SERVICE LLC – Houston, TX, USA
- CROSS TRAINING SERVICES INC – Snyder, TX, USA
- DANFODIO PETROLEUM SERVICES CO. LTD. – Khartoum, Sudan
- DAYIM EQUIPMENT RENTAL CO. – Al-Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
- ENERGY SHIELD SERVICES – Basrah, Iraq
- ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT SOUTHWEST, INC. – Houston, TX, USA
- EW PUMPS, LLC – Houston, TX, USA
- FUTURE WELL CONTROL – Kristiansand, Norway
- GRANADA PETROLEUM & EQUIPMENT SUPPLY CO., W.L.L – Hawalli, Kuwait
- OPLA ENERGY – Calgary, AB, Canada
- OPTION AS – Stavanger, Rogaland, Norway
- SEA HORIZON OFFSHORE MARINE SERVICES WLL – West Bay, Doha, Qatar
- WARREN EQUIPMENT COMPANY – Midland, TX, USA
- INTEGRITY ISS LIMITED – Aberdeen, Scotland, UK
- ZEALOUS ENERGY AND ENVIRONMENTAL SERVICE LLC – Lafayette, LA, USA