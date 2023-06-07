Membership Updates for June 2023

IADC welcomes 16 new Members:
- AMERICAN MANUFACTURING COMPANY – Cypress, Texas, US
- AVENTUS ENERGY USA – Katy, Texas, US
- CENERG GLOBAL TOOLS PVT LTD – Hyderabad, Telangana, India
- HEMPEL PAINTS EMIRATES LLC – Sajaa, Sharjah, UAE
- IRON HORSE TOOLS – Corpus Christi, Texas, US
- METTA PROJECT SERVICES – Pflugerville, Texas, US
- MINDMERGE TRAINING CORP – Al Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
- MTQ OILFIELD SERVICES WLL – Manama, Bahrain
- NEWAY OILFIELD EQUIPMENT – Magnolia, Texas, US
- PEAK OCEAN PTE LTD – Singapore, Singapore
- PT ASIA SERV INDONESIA – Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
- RIG TOURS LTD – Crowborough, UK
- VAHLE INC – Katy, Texas, US
- VIRTUAL PIPELINE VENTURES – Houston, Texas, US
- ZOTA OIL AND GAS NIGERIA LIMITED – Ikeja, Lagos, Nigeria
- WUHUA ENERGY TECHNOLOGY CO LTD – Xi’an, Shaanxi, China