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Monthly eNewsletter from the IADC




Membership Updates for June 2023

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IADC welcomes 16 new Members:

  • AMERICAN MANUFACTURING COMPANY – Cypress, Texas, US 
  • AVENTUS ENERGY USA – Katy, Texas, US
  • CENERG GLOBAL TOOLS PVT LTD – Hyderabad, Telangana, India
  • HEMPEL PAINTS EMIRATES LLC – Sajaa, Sharjah, UAE
  • IRON HORSE TOOLS – Corpus Christi, Texas, US
  • METTA PROJECT SERVICES – Pflugerville, Texas, US
  • MINDMERGE TRAINING CORP – Al Khobar, Eastern Province, Saudi Arabia
  • MTQ OILFIELD SERVICES WLL – Manama, Bahrain
  • NEWAY OILFIELD EQUIPMENT – Magnolia, Texas, US
  • PEAK OCEAN PTE LTD – Singapore, Singapore
  • PT ASIA SERV INDONESIA – Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
  • RIG TOURS LTD – Crowborough, UK
  • VAHLE INC – Katy, Texas, US
  • VIRTUAL PIPELINE VENTURES – Houston, Texas, US
  • ZOTA OIL AND GAS NIGERIA LIMITED – Ikeja, Lagos, Nigeria
  • WUHUA ENERGY TECHNOLOGY CO LTD – Xi’an, Shaanxi, China

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