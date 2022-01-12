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Membership Updates for January 2022

Topics

IADC welcomes 12 new members this January:

  • 1898 & CO., BURNS & MCDONNELL, HOUSTON, TEXAS, USA;
  • AASJ SERVICOS INDUSTRIAIS, MACAE, RIO De JANIERO, BRAZIL;
  • AJT SAFETY LLC, BLUFF DALE, TEXAS, USA;
  • GRI COMPANY SAS, VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA;
  • INTERNATIONAL INSPECTION CENTRE CO WLL, SABAHIYA, KUWAIT;
  • MAYER BROWN LLP, HOUSTON, TEXAS, USA;
  • PETROTECH, SULTANATE OF OMAN, OMAN;
  • RAAS INTERNATIONAL PVT. LTD., ISLAMABAD, PAKISTAN;
  • RIG SOLUTION ENGINEERING, CAIRO, MAADI, EGYPT;
  • SICHUAN CHUANSHI DIAMOND BIT CO, LTD, CHENGDU, SICHUAN, CHINA;
  • SISEMHL CONSULTORES S.A. DE C.V., TABASCO, MEXICO;
  • W&C DRILLING CONSULTING, SANTA CRUZ, BOLIVIA

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