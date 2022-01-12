Membership Updates for January 2022

IADC welcomes 12 new members this January:
- 1898 & CO., BURNS & MCDONNELL, HOUSTON, TEXAS, USA;
- AASJ SERVICOS INDUSTRIAIS, MACAE, RIO De JANIERO, BRAZIL;
- AJT SAFETY LLC, BLUFF DALE, TEXAS, USA;
- GRI COMPANY SAS, VILLAVICENCIO, META, COLOMBIA;
- INTERNATIONAL INSPECTION CENTRE CO WLL, SABAHIYA, KUWAIT;
- MAYER BROWN LLP, HOUSTON, TEXAS, USA;
- PETROTECH, SULTANATE OF OMAN, OMAN;
- RAAS INTERNATIONAL PVT. LTD., ISLAMABAD, PAKISTAN;
- RIG SOLUTION ENGINEERING, CAIRO, MAADI, EGYPT;
- SICHUAN CHUANSHI DIAMOND BIT CO, LTD, CHENGDU, SICHUAN, CHINA;
- SISEMHL CONSULTORES S.A. DE C.V., TABASCO, MEXICO;
- W&C DRILLING CONSULTING, SANTA CRUZ, BOLIVIA